Após golpe, peregrinos do DF promovem ações sociais para irem ao Jubileu em Roma

Os jovens lesados descobriram, no início deste mês, que as passagens aéreas, hospedagens e inscrições para o evento não haviam sido efetivadas pela agência de turismo contratada - (crédito: Divulgação)

Jovens das paróquias Nossa Senhora de Fátima, em Taguatinga Sul, e da Paróquia Santa Maria dos Pobres, no Paranoá, enfrentam uma situação de fé e força coletiva: arrecadar recursos para participarem do Jubileu dos Jovens, que acontece de 30 de julho a 3 de agosto, na Itália, após sofrerem um golpe da agência de peregrinação contratada para garantir a viagem.

O que era para ser uma experiência transformadora de fé quase se tornou frustração para um grupo de fiéis. Após anos de preparação para o evento em Roma, capital da Itália, eles descobriram que a agência de peregrinação contratada não garantiria a viagem — mesmo após o pagamento de cerca de R$ 18 mil por pessoa.

O Jubileu dos Jovens trata-se de um encontro com o papa. Este é um dos principais eventos da Igreja Católica e ocorre a cada 25 anos, o que gera ainda mais a expectativa nos peregrinos.

Com o apoio da Comunidade Católica Obra de Maria, que viabilizou uma nova rota com passagens e hospedagem a preço simbólico, os jovens têm agora uma nova chance. Só falta um detalhe: arrecadar R$ 8 mil por pessoa até o final de julho para conseguir embarcar.

Matheus Machado, um dos jovens prejudicados pela agência afirmou que a viagem foi encurtada e será focada apenas em Roma. No entanto, para os peregrinos, esta já é uma manifestação da providência divina. “Começamos a viver essa celebração ainda no Brasil. Estar em Roma será a chance de anunciar que encontramos a verdadeira alegria.”

"Os jovens tem trabalhado muito, vendido doces e bolos nas ruas. Agora contamos realmente com a providência divina", afirma Machado.

Almoço dos Peregrinos

Neste domingo (20/7), a partir das 12h, acontece o Almoço Beneficente dos Peregrinos, no Centro Pastoral da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Taguatinga Sul. No cardápio: galinhada, tutu, salada e acompanhamentos, ao valor de R$ 29,90 por pessoa. Crianças até 6 anos não pagam e de 7 a 11 anos pagam meia.

A programação contará ainda com: Música ao vivo com a banda Tá na Medida, bingo com prêmios, brechó e brinquedos para as crianças.

Outras formas de ajudar:

PIX: matheusomm@hotmail.com

Rifa solidária: rifei.com.br/peregrinos-da-esperanca-jubileu-2025

Vaquinha on-line: vakinha.com.br/5603460

Além do almoço, os jovens organizam a “Lojinha dos Peregrinos”, com artigos religiosos doados por livrarias católicas, um brechó com peças selecionadas e venda de doces artesanais — tudo revertido para o custeio da viagem. Recentemente, uma ação no restaurante Rangar arrecadou recursos com a venda de mais de 200 hambúrgueres.

Em vídeo publicado nesta quinta (18), Gilberto Barbosa, fundador da Comunidade Obra de Maria, reforçou o apelo: “Isso não é turismo. É uma experiência de fé. É a juventude dizendo sim à missão. Se podemos ajudar, por que não ajudar?”. A Obra de Maria conseguiu o desconto com parceiros e articula apoio para que os jovens possam chegar a Roma a tempo do Jubileu.