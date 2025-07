Homem furta 47 pacotes de café em supermercado de Ceilândia

Um homem de 39 anos foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na noite desta sexta-feira (18/7), acusado de furtar 47 pacotes de café em um supermercado localizado na Quadra 102 do Condomínio Pôr do Sol, em Ceilândia.

De acordo com os militares, o flagrante ocorreu por volta das 20h. Segundo informações, a equipe de Rádio Patrulhamento do 8º Batalhão (RP 28) foi acionada por um funcionário do supermercado, que informou a PMDF sobre o furto. De imediato, os policiais iniciaram uma varredura nas proximidades e conseguiram localizar o suspeito.



A PMDF encontrou, com ele, 47 pacotes de café escondidos em uma mochila, que estava dentro de um carrinho de compras. Assim que foi questionado pelas autoridades, o homem admitiu que praticou o furto no estabelecimento. O autor foi conduzido à 15ª Delegacia para o registro da ocorrência e demais providências legais.