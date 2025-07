Lago Norte: moradores e voluntários fazem mutirão de limpeza na orla

Cuidar do meio ambiente é um dever de todos. Em Brasília, esse pensamento não é diferente. O Lago Paranoá recebeu, neste sábado (19/7), a realização do 1º mutirão da limpeza no Lago Norte, na QL 5/7, mais conhecida como a "Quebra da 5/7". Um local um tanto quanto isolado e desconhecido por alguns brasilienses, mas recheado das belezas que encantam a capital federal. A ação começou por volta das 10h e contou com a presença de moradores, ativistas e voluntários.

Foram recolhidos sacolas, garrafas de plásticos e outros itens (foto: Eduardo Fernandes/CB/D.A.Press)

A atividade foi promovida pelo Instituto Regenera Brasil em parceria com o Instituto no Setor. Presente no mutirão, o advogado Alex Lindoso, 35 anos, afirmou que o projeto nasceu com o intuito de chamar a atenção para o cuidado do Lago, especialmente no espaço em que realizaram a limpeza. "Tentamos frequentar, mas encontramos dificuldades. Lixos, carrapatos e mato alto. É como se não quisessem que viéssemos aqui. Para além disso, não nos sentimos seguros. Nem o público, muito menos os moradores", comentou.

Alex Lindoso é membro do Instituto No Setor (foto: Eduardo Fernandes/CB/D.A.Press)

Os problemas, de fato, não são poucos. Isso, sobretudo, quando relacionados às sujeiras encontradas no ambiente. Sacolas, garrafas de plástico e outros itens foram recolhidos. Dessa forma, um lugar que é tão bonito, acaba sendo mal aproveitado. "A nossa esperança sincera é que todo mundo, quem sabe, possa fazer sua parte. O mutirão veio com esse objetivo. Estamos em um dos pontos mais bonitos da capital, que precisa de cuidado", destacou Alex, que também é um dos membros do Instituto no Setor.

Garrafas de plástico e sacolas espalhadas pelo Lago Paranoá (foto: Eduardo Fernandes/CB/D.A.Press)

Presidente do Instituto Regenera Brasil, João Teixeira, 33, contou que a ação realizada na Orla do Lago Norte está dentro de um cronograma com outras atividades em defesa do meio ambiente. Para ele, olhar os espaços públicos com carinho, bem como perceber os dilemas que existem nessas áreas, é um compromisso tanto da população quanto do governo. "Se a gente traz o lixo, também o levamos de volta. A ideia também é levar conscientização", completou o empresário.

João Teixeira é presidente do Instituto Regenera (foto: Eduardo Fernandes/CB/D.A.Press)

Esposa de João, a empreendedora Bruna Aragão, 33, ainda vai mais a fundo sobre a importância de levar educação ambiental para as pessoas. Famílias, crianças e visitantes — além dos moradores — frequentam a Orla, especialmente aos finais de semana, para aproveitar o sol e fazer piqueniques. "Quando eles chegam aqui, está tudo cheio de lixo, com cocô de capivara. Muitas vezes, viemos limpar antes que a população chegue, para que possam aproveitar da melhor maneira possível".

João e a esposa Bruna são grandes defensores do meio ambiente (foto: Eduardo Fernandes/CB/D.A.Press)

Morador do Varjão, Israel Magalhães, 29, tem uma boa relação com a natureza desde pequeno. O afeto, segundo ele, floresceu graças ao pai, que sempre o levava para conhecer cachoeiras. Assim, quando ficou adulto, não deixou que esse sentimento passasse. Mais do que isso, virou um defensor ferrenho do meio ambiente, sobretudo porque vem de um lugar diferente da maioria. "Morei no Plano Piloto, mas tenho raízes na Ceilândia. Muita gente nunca teve acesso a belezas iguais a essa. Tudo isso é nosso, temos que cuidar e aproveitar", finalizou.