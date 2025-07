Cinco pessoas são pegas com carro roubado após tentativa de atropelamento

Uma pessoa foi presa e quatro adolescentes foram apreendidos na manhã deste sábado (19/7) em Ceilândia após serem pegas com carro roubado e tentarem atropelar pedestres. Todos possuem passagens policiais, principalmente por tráfico de drogas, e são conhecidos das equipes da área. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada às 6h quando populares avisaram sobre um Fiat Argo branco que circulava perigosamente nas proximidades de uma boate na QNM 01/03. O carro havia sido roubado por volta das 4h, em frente a um bar na Via Leste de Ceilândia Sul.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A princípio, os policiais visualizaram o veículo na QNN 01 de Ceilândia Norte. Ao perceberem a aproximação da viatura, os ocupantes tentaram fugir, desrespeitando sinais de trânsito e entrando em alta velocidade em vias residenciais. No Conjunto B da QNN 01, dois suspeitos desceram e foram imediatamente abordados por policiais. Os demais continuaram a fuga até serem interceptados em um beco da região. Ao todo, cinco pessoas foram detidas: quatro menores de idade e um adulto que havia completado 18 anos no início deste mês. Aos policiais, os envolvidos alegaram que compraram o carro de um usuário de drogas por R$ 100 para comemorar o aniversário do único maior de idade do grupo.

O proprietário do carro, um homem de 38 anos, ainda registrava a ocorrência na delegacia no momento da abordagem. Segundo a vítima, nenhum dos detidos foi reconhecido como autor do roubo, o que levou à tipificação do caso como receptação.