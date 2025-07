Homem é encontrado morto na Estrutural após levar golpe na cabeça

Um homem de 21 anos foi encontrado morto na Unidade de Recebimento de Entulhos (URE) da Estrutural na tarde deste sábado (19/7). A vítima era Ruan Victor da Costa Fernandes e exercia a função de servente de apoio na empresa Valor Ambiental, contratada do Serviço de Limpeza Urbana (SLU). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 13h18 e as equipes constataram que Ruan tinha sido atingido na cabeça por um objeto contuso. A dinâmica do crime ainda não foi decifrada pelas autoridades.

Ao ser avaliado pelos bombeiros, foi constatada ausência de sinais vitais, exposição de massa encefálica com lesões incompatíveis com a vida. A empresa divulgou nota lamentando o ocorrido. "A Valor Ambiental, contratada do SLU na prestação de serviço na unidade, que manifesta solidariedade à família e amigos neste momento de dor. A empresa já acionou a seguradora responsável e está prestando toda a assistência necessária à família enlutada", disse a nota. "O SLU informa que acompanha de perto a situação e que as autoridades competentes foram acionadas para as devidas providências", finalizou.