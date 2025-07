Dupla é presa por roubo, agressão e tráfico de drogas no Sol Nascente

Dois homens foram presos por roubo, agressão, e tráfico de drogas no Sol Nascente. Os suspeitos foram encontrados pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) após agredirem um homem de 20 anos com pedaços de madeira e roubarem a bicicleta dele. Prisão ocorreu na tarde de sexta-feira (18/7) em um condomínio localizado no conjunto F, trecho 3. No ato da prisão, substâncias entorpecentes também foram encontradas em posse dos suspeitos.

No local, os policiais encontraram a vítima, um homem de 20 anos, com ferimentos visíveis na cabeça, costas, braço e perna. O homem relatou ter sido agredido pelos dois suspeitos armados com pedaço de madeira e uma arma de fogo. A vítima informou ainda que conhecia um dos autores e indicou o endereço onde o suspeito residia. A equipe se dirigiu à Chácara 73, Conjunto B, onde localizou um dos envolvidos, um homem de 23 anos, reconhecido de imediato pela vítima. No interior da residência, os policiais visualizaram a bicicleta com as mesmas características descritas no relato.

Durante a busca, foram encontrados uma porção de cocaína escondida em uma lata de leite infantil e duas porções de maconha. Ainda na residência, a namorada de um dos suspeitos, uma mulher de 19 anos, estava presente durante a abordagem e desacatou os policiais com ofensas, motivo pelo qual também foi detida. Ambos os suspeitos foram conduzidos à 15ª Delegacia de Polícia, onde um deles assumiu ser o proprietário da substância entorpecente. A ação da PMDF resultou na apreensão de drogas, recuperação de bem roubado e prisão dos envolvidos.