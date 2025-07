Espetáculo gratuito de dança discute saúde mental e autoconhecimento

O projeto é realizado com apoio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) - (crédito: Redes Sociais)

Em 3 de agosto, será realizada a estreia do espetáculo de dança contemporânea Corpo avesso. A apresentação faz parte de um conjunto de 13 ações gratuitas previstas pelo projeto, que visa democratizar o acesso à arte e à promoção de diálogos sobre saúde mental, diversidade corporal e autoconhecimento.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

O espetáculo acontecerá na Universidade Internacional da Paz (Unipaz), no Park Way, e a programação está prevista para ter início às 15h, com um piquenique de boas-vindas ao ar livre. Serão feitas duas sessões de apresentação, às 16h30 e às 19h, ambas na Casa da Cachoeira da Universidade. Entre os shows, haverá um intervalo com chá e uma roda de conversa.

A direção artística do projeto é de Ju Maluf. No elenco estão Lukas Martt, Gustavo Letruta e Ju Maluf. O objetivo do espetáculo Corpo avesso é abordar os labirintos da mente bipolar, revelando no corpo os conflitos entre opostos como lucidez e confusão, controle e descontrole, desejo e repressão. A iniciativa prevê novas apresentações públicas e ações em escolas, centros de atendimento e espaços culturais nas regiões de Santa Maria e Gama. Todas as atividades são gratuitas e têm como propósito aproximar a comunidade da arte.

A organização do evento recomenda que o público leve um casaco devido às baixas temperaturas no final da tarde e uma canga para o piquenique. O espetáculo, que tem classificação indicativa de 14 anos, contará com intérprete de Libras nas duas sessões e audiodescrição na primeira. Também será oferecido traslado gratuito, partindo do estacionamento da Biblioteca Nacional, às 15h para primeira sessão e às 18h10 para segunda sessão.

Serviço

Estreia do espetáculo Corpo avesso

Data: 3 de agosto de 2025

Local: UNIPAZ – Universidade Internacional da Paz - Casa da Cachoeira - SMPW Quadra 8, conjunto 2, Área Especial Granja do Ipê - Park Way

Horários:

15h – Acolhimento com piquenique

16h30 – Primeira sessão do espetáculo (intérprete de libras e audiodescrição)

17h30 – Intervalo com chá

19h – Segunda sessão (intérprete de libras)

Redes sociais: @corpoavess0

Entrada gratuita,com ingressos no Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/corpo-avesso/3039692

Limitado a 40 pessoas por sessão, sujeito à lotação.

Traslado gratuito com saída do estacionamento da Biblioteca Nacional, agendamento pelo WhatsApp por meio do link: https://chat.whatsapp.com/BmANoeziB23EEGM8ahuEl3?mode=r_c