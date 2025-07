Temperaturas seguem baixas no DF, com mínima de 15,1°C nesta semana

Frio marca o início da semana no Distrito Federal com mínima de 15,1ºC - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O frio chegou de vez. O Distrito Federal amanheceu com temperaturas baixas nesta segunda-feira (14/7). Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a menor temperatura observada foi de 15,1 °C na estação meteorológica do Paranoá, mas a sensação térmica chegou a 13 °C em outras regiões. A máxima prevista deve variar entre 24 °C e 25 °C.

A umidade chegou a 95% e durante o dia deve cair até 40%. Segundo o meteorologista Danilo Fiden, ainda não há confirmação de alerta oficial para a qualidade do ar no DF, mas a possibilidade está sendo monitorada. “Vamos avaliar para definir se entraremos com aviso para as cidades”, informou ao Correio.

Conforme o especialista, o cenário é típico do inverno brasiliense, que combina temperaturas amenas nas primeiras horas do dia com tempo seco e oscilação nos índices de umidade.

A orientação das autoridades de saúde é reforçar a hidratação, evitar atividades físicas nas horas mais quentes do dia e manter atenção especial as crianças e idosos.