Espetáculo de dança contemporânea ‘A sós’ captura nuances do amor

Espetáculo de dança contemporânea 'A sós', do Grupo Pele, chega a Ceilândia com dois dias de apresentação - (crédito: Carine Tannus)

Os artistas Carlos Guerreiro e Catherine Zilá, integrantes do Grupo Pele, estreiam nova montagem do espetáculo de dança contemporânea A sós. Na próxima sexta-feira (27/6), às 15h, e no sábado (28/6), às 19h, o Teatro Sesc Newton Rossi, em Ceilândia, recebe performance do Grupo Pele que exibe nuances de relacionamentos íntimos. Ingressos custam R$ 10 (meia-entrada).

Pensado durante período de isolamento social, na pandemia, o espetáculo acompanha casal em diferentes estágios da paixão. Expectativas, imperfeições e dificuldades de convívio são coreografadas com auxílio de projeções em StopMotion e trilha sonora. Mesmo com particularidades dos relacionamentos, o número representa o que há de universal.

“No íntimo, cada casal vive uma relação única. A sós busca trazer o ponto de encontro entre todos eles, o sentir, o vibrar e o adormecer”, afirma Catherine Zilá. A velocidade dos movimentos indica passagens por essas diferentes fases. A dança adquire rapidez e leveza, por exemplo, para expressar alegria, enquanto o contrário vale para a tristeza. É a partir “de mudanças nas intenções, velocidades e peso das coreografias”, segundo Carlos Guerreiro, que os intérpretes tentam transmitir sentimentos ao público.

Acrobacias circenses são outros recursos do espetáculo. “Esses elementos são colocados em meio a coreografias como metáforas: subir, descer, flutuar, estender. A dança aérea ajuda a construir espaços de tensão e respiro na história contada”, prossegue Carlos Guerreiro.

A temporada de duas apresentações também comemora seis anos do Grupo Pele, liderado por Catherine Zilá e Carlos Guerreiro. Realizado com apoio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, A sós integra o projeto Pele em Curso, que levará quatro montagens do grupo a diferentes regiões do DF. Além da atual produção, o repertório inclui: Inabitável, Um lugar de amor e O labirinto de vidro.

Serviço

A sós (Grupo Pele), no Teatro Sesc Newton Rossi (QNN 27, Área Especial Lote B – Ceilândia), na sexta-feira (27/6), às 15h (com audiodescrição) e no sábado (28/6), às 19h. Ingressos: a partir de R$ 10 (+ R$ 2,50 taxa), disponíveis no Sympla. Meia-entrada solidária: 1kg de alimento não perecível. Não recomendado para menores de 14 anos.

