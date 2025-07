Regiões em Samambaia, Planaltina e Plano Piloto ficam sem energia nesta terça-feira

Nesta terça-feira (22/7), regiões de Samambaia, Planaltina e Plano Piloto ficarão parte do dia sem energia elétrica. O serviço será interrompido em razão de reparos e melhorias realizados pelas equipes da Neoenergia.

Em Samambaia, a suspensão está prevista das 9h às 15h, afetando as quadras QR 503, QR 512, QR 514, QS 514, QN 507, QN 509 e QN 516.

Já em Planaltina, o desligamento ocorrerá das 10h às 16h, abrangendo Estância Mestre D'Armas IV, Condomínio Mestre D'Armas, Quadra 23, Estância Mestre D'Armas V e Setor de Mansões Mestre D'Armas.

No Plano Piloto, os trabalhos serão também das 10h às 16h, na SGAN 911 e a SGAN 913, na Asa Norte.

Caso o trabalho termine antes do previsto, a rede voltará a ser energizada sem aviso prévio. Além dos desligamentos programados, podem ocorrer interrupções no fornecimento de energia em alguma região, sem comunicação prévia. Nesses casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado.