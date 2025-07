Carro capota e atinge poste em avenida de Samambaia Sul

Um carro capotou e colidiu contra um poste da rede elétrica, na Avenida Principal entre as quadras 505 e 305, em Samambaia Sul. O veículo, um Peugeot 307 de cor preta, saiu da pista e ficou completamente danificado. Uma mulher que estava envolvida no acidente sofreu escoriações, mas recusou atendimento hospitalar.

Ao chegarem ao local, o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) encontrou o veículo fora da pista, capotado e com sinais de colisão contra um poste da rede elétrica. Uma mulher, identificada como vítima do acidente, estava consciente, orientada e apresentava apenas escoriações leves. Mesmo assim, recusou transporte ao hospital.

Os bombeiros isolaram a área na noite desta quarta-feira (16/7), estabilizaram o veículo e controlaram os riscos envolvendo o trânsito e a rede elétrica. Técnicos da Neoenergia foram acionados e compareceram ao local para avaliar a estrutura do poste. A Polícia Militar do DF (PMDF) também foi chamada para registrar a ocorrência. As causas do acidente ainda são desconhecidas.