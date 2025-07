Zoológico de Brasília terá programação gratuita neste fim de semana

A equipe do Zoológico de Brasília preparou uma programação especial para toda a família nos dias 26 e 27 deste mês, próximos sábado e domingo. Durante o fim de semana, o público poderá participar de uma programação educativa e recreativa em meio à natureza. Além do domingo, quando a gratuidade é garantida como parte do programa Lazer para Todos, a entrada será gratuita também neste sábado.

As atrações incluem apresentações teatrais, tendas de educação ambiental, brinquedos infláveis, pintura de rosto, oferta de algodão-doce e picolé e outras programações pensadas especialmente para as crianças. As atividades serão realizadas entre as 9h e as 16h, com gratuidade para todos.