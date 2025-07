Veja detalhes do Capital Moto Week 2025, que começa nesta quinta-feira (24/7)

A cidade da moto abriu as portas para o Correio nesta terça-feira (22/7) para mostrar um pouco dos preparativos para o Capital Moto Week (CMW), que começa nesta quinta-feira (24/7) e vai até 2 de agosto. O maior evento de Rock e motos da América Latina promete reunir nesta edição mais de 800 mil pessoas e 300 mil motocicletas, com uma programação animada, com mais de 100 shows.

22/07/2025. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Capital Moto Week 2025 bastidores da estrutura. (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press) ?

Entre os destaques deste ano, estão um cinema a céu aberto, um espaço dedicado para crianças, e um gigante parque de diversões, com Bungee Jump, Roda Gigante e Tirolesa. Já a programação musical conta com apresentações de Biquini Cavadão, Paralamas do Sucesso, Capital Inicial, Samuel Rosa, Angra, Cidade Negra, Magic!, entre muitos outros.

Entre as atrações do evento estão uma Roda Gigante, tirolesa e Bungee Jump (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A expectativa é movimentar, nos dias de festival, cerca de R$ 60 milhões na economia local. São esperadas cerca de 150 mil turistas que vem à capital para o evento e a presença de mais de 100 marcas nacionais e internacionais que irão expor seus produtos.

No espaço, serão disponibilizadas duas praças de alimentação, com 38 opções gastronômicas, desde café da manhã a petiscos e fast food. A infraestrutura do evento conta também com postos médicos e pontos de distribuição de água e comida para os pets que acompanharão seus donos no festival.

Outro destaque da edição é a Vila do Bem, projeto que reúne atendimentos de saúde e acesso a cultura e lazer para instituições que abrigam pessoas vulneráveis no DF. A seleção das organizações foi feita durante o ano e o público carente visitará a CMW entre os dias 28 e 30 de julho. Além disso, um casamento está previsto na programação, que acontecerá em 30 de julho. Os noivos, chamados Vivi e Murilo, farão uma celebração dentro da Cidade da Moto.

No evento, haverá um espaço kids com atrações infantis para a criançada (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Ingressos

O passaporte para os dias de evento está esgotado na bilheteria digital, porém ainda pode ser adquirido na bilheteria do CMW ou na loja do festival no Shopping Iguatemi. Motociclistas sem garupa e pilotando não pagam. Motos com garupa entram gratuitamente de segunda a sexta até às 18h e sábados e domingos até às 15h. Menores de 16 anos entram no festival somente acompanhados de um responsável legal.

O ingresso solidário (acesso de pedestre) é concedido a quem entregar um lixo eletrônico ou um quilo de alimento não perecível. Pessoas com Deficiência (PCD) e crianças de 12 anos entram gratuitamente.

O Capital Moto Week 2025 promete reunir 300 mil motos nesta edição (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Serviço

Capital Moto Week

Data: 24 de julho a 2 de agosto

Local: Parque de Exposições, na Granja do Torto

Horário: A Cidade da Moto funciona 24 horas por dia. A bilheteria e a entrada do público rotativo ocorrem a partir das 14h na quinta e sexta-feira, e a partir das 9h aos sábados e domingos. A entrada no complexo é gratuita de segunda a sexta-feira, das 12h às 14h.

Ingressos: a partir de R$ 50, na bilheteria do evento ou na loja do CMW no Shopping Iguatemi. A entrada gratuita é concedida a motociclistas sem garupa e pilotando; pessoas com deficiência e acompanhante; e crianças até 12 anos. Motos com garupa entram de graça de segunda a sexta-feira até as 18h, além de sábados e domingos até as 15h.