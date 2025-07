Endereços de Sobradinho, Planaltina e Núcleo Bandeirante ficarão sem energia nesta quarta (23/7)

Regiões de Sobradinho, Planaltina e Núcleo Bandeirante terão a energia interrompida pelas equipes da Neoenergia nesta quarta-feira (23/7) para manuntenção e melhoria da rede elétrica.

Em Sobradinho, o desligamento será das 10h às 16h, no Núcleo Rural Lago Oeste (ruas 14 e 15), DF-205, Núcleo Rural Caatingueiro e Chácara Funil. Já em Planaltina, os endereços da DF-205, Quintas do Vale Verde e Chácara 301 A ficarão sem energia das 8h às 14h. Por fim, no Núcleo Bandeirante, o corte de energia vai atingir a Avenida Cental e a Terceira Avenida, das 9h às 16h.

Caso os trabalhos terminem antes do previsto, a rede será normalizada sem aviso prévio. Além dos desligamentos programados, podem ocorrer interrupções no fornecimento de energia em alguma outra região, sem comunicação prévia. Nesses casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pleo telefone 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado.