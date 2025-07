PCDF desmantela grupo que atuava no tráfico de drogas interestadual

Sete mandados de busca e apreensão, expedidos pela 5ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, foram cumpridos pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) nesta quinta-feira (24/7). O objetivo das ações era desmantelar um grupo criminoso que traficava drogas interestadualmente.

Além do Distrito Federal, as ordens judiciais estão sendo executadas na Bahia e no Goiás, estados que alguns dos investigados tentaram usar como rota de fuga. Seis pessoas foram presas até o momento.

Segundo as investigações, o grupo atuava, há pelo menos um ano, com as funções bem estruturadas, estratégias de transporte e armazenamento e distribuição de entorpecentes, como skunk, haxixe e drogas sintéticas. Os narcóticos eram adquiridos de outros estados, com o Mato Grosso sendo o ponto de coleta dos alucinógenos derivados de Cannabis e o Rio de Janeiro, das drogas sintéticas. No começo do ano, cinco pessoas investigadas nessa mesma operação foram presas, incluindo um dos líderes do grupo. Todas foram presas em flagrante transportando alguma droga.