Motorista de aplicativo é esfaqueado após reagir a assalto

Um motorista de aplicativo, de 33 anos, foi esfaqueado após a vítima reagir a um assalto, próximo ao Jockey Clube. O caso ocorreu durante uma corrida entre o Guará e a Estrutural. O homem foi ferido na mão, braço e próximo ao tórax.

De acordo com o Delegado Pablo Aguiar, da 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires), responsável pelo caso, três suspeitos entraram no veículo e anunciaram o roubo nas proximidades do Jockey. A vítima, um colombiano, tentou se defender e foi golpeado com uma faca. Os ferimentos foram superficiais.

Após a reação, os assaltantes se assustaram e fugiram para uma área de mata. O motorista foi atendido pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF), levado consciente ao Hospital de Base e passa bem. "Seguimos com equipes em campo em busca de identificar e prender os autores o mais rápido possível", afirmou o delegado.