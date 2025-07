Criminoso assume lugar de irmão no tráfico e é alvo de operação em Samambaia

Policiais civis da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) desencadearam, nesta sexta-feira (25/7), a segunda fase de uma operação voltada à repressão ao tráfico de drogas na região. Foram cumpridos três mandados de prisão preventiva e quatro de busca e apreensão.

A primeira fase da operação ocorreu em 15 de maio e resultou na prisão de duas pessoas. Outros investigados do mesmo grupo haviam sido liberados em audiência de custódia na época, mas continuaram sob monitoramento dos policiais. Os investigadores, no entanto, identificaram movimentações suspeitas e uma reorganização interna do grupo.

Durante o acompanhamento, percebeu-se que o irmão de um dos presos assumiu o lugar do familiar na organização criminosa. Como estratégia para despistar a polícia, o grupo passou a usar novos endereços.

Um dos presos nesta sexta-feira (25/7) foi localizado na casa de familiares. Outro foi encontrado em uma chácara, acompanhado do novo integrante do grupo. No local, a polícia apreendeu balanças de precisão e porções de drogas como “ice” e skunk.

A investigação também revelou o uso de um imóvel abandonado como ponto de guarda de entorpecentes. O local, sem sinais de moradia, era protegido por um cão da raça pitbull e continha embalagens típicas do tráfico, além de uma porção significativa de skunk, rolos de papel filme e uma balança de precisão.