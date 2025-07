Traficantes que usavam adolescentes para vender droga são alvo de operação

Um grupo de traficantes de Ceilândia foi alvo de uma operação da Polícia Civil (PCDF) na madrugada desta sexta-feira (25/7). Investigadores da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte) cumpriram 12 mandados de prisão preventiva e oito de busca e apreensão em endereços ligados aos criminosos.

De acordo com a apuração policial, o bando atuava na QNN 19 da cidade e usava adolescentes para a venda dos entorpecentes. Apontado como o cabeça do esquema, um homem de identidade não revelada pela polícia agia em parceria com a mulher e a mãe. O delegado-chefe da 19ª DP, Alexandre Godinho, explicou como as duas eram responsáveis pelo recebimento e pagamento de quantias relacionadas à venda de drogas. “Elas também intermediavam a locação de imóveis destinados a serem utilizados como depósitos de drogas, figuravam como proprietárias de bens adquiridos com dinheiro fruto do tráfico de drogas. As duas foram presas”, pontuou o delegado. A operação policial contou com 50 policiais e com apoio aéreo do helicóptero da DOA. No total, foram presas 11 pessoas.

Durante a busca na residência, um dos presos, ao perceber a entrada da equipe, tentou dar descarga em uma bolsa contendo porções de cocaína, balança digital, mais de R$ 7 mil. Também foi apreendida uma de arma de fogo caseira e duas armas devidamente registradas. As armas serão encaminhadas ao Instituto de Criminalística para exames balísticos.