Homem que assassinou companheira na frente da filha é condenado a 29 anos

A Justiça do Distrito Federal condenou em 29 anos de prisão Maiqui Pedro dos Santos, acusado de esfaquear e matar a companheira Simone Santos Ribeiro. O crime ocorreu em maio de 2024, no Itapoã, e foi cometido na frente da filha do casal, de 1 ano.

Dias antes de ser assassinada, Simone decidiu colocar um fim no relacionamento após um desentendimento com Maiqui. Segundo as investigações da Polícia Civil na época, o homem telefonou a familiares e pediu que eles o ajudassem a tirar os pertences dele de dentro da casa. Depois, seguiu para o Varjão. Quarenta minutos depois, ele retornou ao imóvel de Simone, forçou a entrada e surpreendeu a vítima com um golpe de faca no pescoço.

Maiqui fugiu levando a filha e foi preso um dia depois pelos policiais da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), próximo ao Café Sem Troco, sentido Minas Gerais, quando se preparava para fugir.

Condenação

Os jurados acataram todas as qualificadoras apresentadas pela Promotoria de Justiça. O crime foi cometido por motivo torpe, pois Maiqui suspeitava que a vítima mantinha um relacionamento amoroso com outra pessoa; com o emprego de meio cruel, ante a multiplicidade de golpes de faca dados contra a companheira; emprego de recurso que dificultou a defesa de Simone, surpreendida enquanto repousava na casa do casal.

Além dessas qualificadoras, os jurados também aceitaram que o crime foi praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar, e se deu ainda na presença física da filha da vítima.