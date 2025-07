Mulheres são presas ao tentar entrar na Papuda com droga nas partes íntimas

Duas mulheres foram presas por tráfico de drogas ao tentar entrar no Complexo Penitenciário da Papuda com cocaína e maconha escondidas nas partes íntimas. O flagrante ocorreu depois que as suspeitas passaram pelo scanner corporal — método obrigatório para a visitação de internos.

O caso ocorreu nesta quinta-feira (24/7), dia de visita no sistema prisional. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (Seape-DF), as duas tentavam entrar na Penitenciária I do Distrito Federal (PDF I). Ao passar pelo scanner, policiais penais identificaram objeto suspeito na primeira mulher. Ela foi levada ao Instituto Médico Legal (IML), que recomendou avaliação complementar no Hospital Regional da Asa Norte (Hran). Durante o atendimento médico, foi apreendido um invólucro contendo 18,92g de maconha.

A segunda visitante também apresentou alteração na imagem do scanner corporal e foi conduzida pela equipe de policiais penais para exame no IML e, em seguida, ao Hospital de Base. Na unidade, ela tentou fugir correndo, chegou a retirar a droga das partes íntimas e jogar no chão. A mulher foi contida e presa.

O laudo pericial confirmou tratar-se de 32,24g de cocaína e 56,11g de maconha. A visitante foi autuada por tráfico de drogas e presa em flagrante.