Familiares, atletas e comunidade mineira se despede do atleta Gusta

Com pedidos de conforto a Deus e votos de que todos os familiares encontrem paz, amigos usaram as redes sociais para se despedir do esportista Gustavo Guimarães Rodrigues, morto na última sexta (25/7), após queda na Cachoeira da Usina (Chapada dos Veadeiros). A comoção transcorre horas antes de o corpo, que foi velado em Ouro Branco (Minas Gerais), partir para o processo de cremação em Belo Horizonte, ainda neste domingo (27/7).



Conhecido por Gusta, o homem de 29 anos caiu de altura estimada em 50 metros, ao praticar highline. O desafio à transposição de despenhadeiros exige domínio completo do equilíbrio e destreza máxima, na lida com fitas que sustentam os atletas durante o percurso de adrenalina. Sem ainda haver ancorado — na etapa de resguardo da segurança do praticante —, Gustavo caiu no poço da cachoeira, e não respondeu aos esforços de reanimação de amigos.

Além do registro de nota de falecimento, a internet transmitiu mensagens da comunidade do esporte amador que saudou a conexão de Gustavo com a natureza. Houve quem falasse do amor do atleta em flutuar "entre céus e abismos". "Que os ventos da Chapada te recebam em paz e que tua travessia agora feita no infinito" foi grafado em post, que ressaltou ser a Chapada "lugar de força e beleza", agora acolhedor da memória de Gustavo.