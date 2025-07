Velório de Preta Gil ocorre nesta sexta (25/7) no Rio de Janeiro

O velório da cantora Preta Gil ocorre, hoje, no Theatro Municipal, em cerimônia aberta ao público, das 9h às 13h. O local escolhido, ponto turístico do Rio de Janeiro, foi um pedido da cantora. Em seguida, será realizado um cortejo e, depois, deve acontecer a cremação da artista, reservada a amigos próximos e familiares.

Preta Gil havia compartilhado em entrevista para o canal Põe na Roda, 10 anos atrás, que gostaria de um trio elétrico em seu funeral. Esse desejo não será realizado, mas após a cerimônia, um cortejo no carro do corpo de bombeiros passará pelo circuito de megablocos no Rio de Janeiro, local em que ela comandou o Bloco da Preta por anos. O circuito no centro da cidade passa por oito ruas e foi denominado Circuito Preta Gil, em sua homenagem.

Algumas vias da cidade serão fechadas durante a cerimônia para comportar a quantidade de pessoas. Após o cortejo, o corpo da cantora retorna ao Cemitério da Penitência, onde será cremado, em momento reservado para amigos e familiares de Preta.

Preta Gil morreu em Nova York, em 20 de julho. Na noite de quarta-feira, o corpo saiu dos Estados Unidos por volta das 19h e chegou por volta das 5h da manhã em São Paulo, no Aeroporto de Guarulhos. Em seguida, foi levado ao Rio de Janeiro para o Cemitério da Penitência. Francisco Gil, filho da cantora, e Flora Gil, madrasta, acompanharam o traslado.

Nascida em 8 de agosto de 1974, Preta Gil morreu após uma luta intensa contra um câncer de intestino. O diagnóstico da cantora foi definido em janeiro de 2023, e, no fim do ano, a doença havia entrado em remissão, mas retornou em agosto do ano passado. A cantora estava nos Estados Unidos realizando tratamentos experimentais. Filha de Gilberto Gil e Sandra Gadelha, Preta Gil deixa um filho, Francisco Gil, e a neta de Sol de Maria, de 9 anos.