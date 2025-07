Atletas de projeto social de karatê são premiados em evento internacional

Karatecas do projeto social Uruma-Kan foram premiados no 6º JKS Panamerican Shoto Cup and Para Cup, que reuniu competidores de diversos países e foi realizado no último fim de semana em Vitória (ES). Os atletas integram a iniciativa, que crianças e jovens em situação de vulnerabilidade no Distrito Federal há mais de 50 anos.

Com a supervisão dos mestres japoneses Masao Kagawa, instrutor-chefe da JKS/Japão, e Kosho Kanayama, gerente-geral da organização, Mikael Elohim, de 10 anos, foi campeão no Kumite por equipe; José Eduardo, de 14 anos, conquistou duas medalhas de bronze; e o karateca Daniel Paraguassu garantiu o 3º lugar no Kumite.

O Uruma-Kan Karatê Solidário foi fundado pelo Sensei Jackson (8º Dan) e usa a arte marcial milenar como ferramenta de transformação social. A participação no Pan-Americano foi possível por meio do apoio de parceiros e colaboradores, que garantiram os custos da viagem da equipe para o campeonato.

Os atletas agora estão se preparando para o Campeonato Mundial da JKS, que será realizado pela primeira vez no Brasil, em 2026.