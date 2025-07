Todos os estacionamentos da Rodoviária serão cobrados a partir desta quarta

A partir desta quarta-feira (30/07), quem quiser estacionar o carro nos arredores da plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto terá que pagar. A última etapa foi a ativação do sistema no pátio em frente ao Conic, iniciada nesta quarta. Com isso, todos os acessos contarão com cancelas eletrônicas, vigilância e seguro contra sinistros.

Os valores cobrados são R$ 7,00 por hora, com diária de R$ 30,00. A exceção é o pátio atrás do Conjunto Nacional, onde a tarifa é de R$ 12,00 por hora e diária de R$ 40,00. Apenas aos domingos, nesse mesmo pátio do Conjunto, a cobrança cai para R$ 8,00 por hora.

Há opções de pacotes mensais, com valores entre R$ 250,00 e R$ 350,00, dependendo do bolsão. Os estacionamentos oferecem 10 minutos de tolerância, permitindo embarques, desembarques ou outras ações rápidas sem cobrança.

Todos os veículos estacionados nas áreas sob responsabilidade da concessionária estão protegidos por seguro. Além disso, câmeras foram instaladas nos estacionamentos para segurança.

Confira os valores e locais na imagem:

Confira localização dos estacionamentos que serão cobrados próximo à Rodoviária do Plano Piloto (foto: Catedral)