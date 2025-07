Mega-Sena acumula novamente e prêmio chega a R$ 76 milhões

Para a alegria dos apostadores, o sorteio do prêmio principal da Mega-Sena não teve nenhum ganhador nesta terça-feira (29/7). As seis dezenas sorteadas no concurso 2.894, foram: 05, 21, 24, 25, 29 e 49. O próximo evento será realizado na quinta (31/7), e o prêmio está acumulado em R$ 76 milhões.

A modalidade da quina teve 52 apostas ganhadoras e cada portador do bilhete premiado receberá R$ 67.184,51. A quadra registrou 4.381 acertadores que vão receber individualmente um prêmio de R$ 1.139,20.

Os apostadores que desejam conquistar o prêmio podem fazer as apostas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.