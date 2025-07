Ganhadora dos R$ 200 mil é encontrada e gastou apenas R$ 109 em mercado

A Secretaria de Economia (Seec-DF) confirmou que a ganhadora dos R$ 200 mil no mais recente sorteio da Nota Legal foi identificada. Uma compra modesta de R$ 109 em um mercado do Guará rendeu a bagatela. Porém, a Seec-DF deixa o alerta: outros contemplados ainda não procuraram o governo para indicar os dados bancários e receber o dinheiro.

Ao todo, dois ganhadores de R$ 100 mil e quatro de R$ 10 mil ainda não sinalizaram o interesse em retirar os prêmios. Além desses, outros consumidores também foram sorteados com valores menores. O prazo final para envio das informações é 22 de agosto. Depois disso, os valores não poderão mais ser resgatados.

Para saber se foi contemplado, o consumidor deve acessar a área restrita do site da Nota Legal, com CPF e senha cadastrados. O sistema indicará automaticamente se há prêmio a ser recebido.

Próximo sorteio

O próximo sorteio do programa já tem data marcada: 18 de novembro. O valor principal será, novamente, de R$ 1 milhão. Para participar, é preciso estar cadastrado no programa e com a situação regular junto à Receita do Distrito Federal.