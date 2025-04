Secretaria de Economia apreende mercadorias irregulares em operação

A Secretaria de Estado e Economia do Distrito Federal (Seec-DF) intensificou a fiscalização tributárias nas rodovias, transportadoras e centros de distribuição, entre os dias 21 a 23 de abril. Com isso, os auditores fiscais identificaram R$ 1,1 milhão em mercadorias com irregularidades fiscais.

A ação foi marcada por abordagens em pontos estratégicos, resultando na apreensão de diversas cargas com irregularidades na documentação fiscal. Entre as mercadorias estavam refrigerantes, vinhos, cerveja, madeira e eletrônicos. O valor estimado de impostos sonegados e multas é de cerca de R$ 510 mil.

Diversas cargas foram interceptadas em pontos de circulação de mercadorias no DF, durante os três dias de operação. No primeiro dia, uma carreta transportando cerca de 5 mil unidades de produtos de madeira, como portas e tábuas, foi flagrada com uma nota fiscal inadequada na BR-060.

O valor da carga chegou a R$ 321 mil e os impostos devidos ultrapassaram R$ 132 mil. Ainda na mesma rodovia, horas depois, um caminhão com quase 7 mil garrafas de refrigerante de dois litros foi apreendido pelo mesmo motivo, resultando em mais de R$ 23 mil em cobranças fiscais.

Na BR-020, um caminhão foi parado com uma carga de quase 100 mil pacotes de flocão de milho, também acompanhados de documentação irregular. O valor estimado desta carga foi de R$ 228 mil, com um crédito tributário gerado de aproximadamente R$ 95 mil. Em seguida, outro veículo foi abordado com mais de 49 mil unidades de cervejas em garrafa e lata, totalizando R$ 284 mil em mercadorias e gerando R$ 180 mil em impostos e multas.



Além das fiscalizações nas rodovias, as equipes de Fiscalização Tributária da Seec-DF também atuaram junto a transportadoras, onde foram encontradas irregularidades em diferentes tipos de mercadorias. Entre os itens apreendidos estavam vinhos, eletrônicos, peças para celular, roupas, calçados e outros produtos diversos.

As cargas, todas com documentação fiscal irregular, foram levadas ao Depósito de Bens Apreendidos e geraram autuações, como a de um lote de vinhos avaliado em R$ 44 mil, com crédito tributário de R$ 31 mil. Em outra ocorrência, a apreensão de mercadorias variadas nas transportadoras resultou em uma base de cálculo de R$ 200 mil e mais R$ 50 mil em tributos devidos.



O secretário de Economia do DF, Ney Ferraz, destaca a importância da atuação contínua da Receita do DF para o desenvolvimento do Distrito Federal. Segundo ele, a fiscalização é fundamental para manter o equilíbrio do sistema tributário e garantir que todos contribuam de forma justa com o crescimento da região. “A fiscalização reafirma nosso compromisso com a justiça fiscal, atuando de forma incansável no combate à sonegação e garantindo que os recursos públicos sejam aplicados de maneira eficiente e transparente”.