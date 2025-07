Ganhador de R$ 200 mil do Nota Legal sumiu! Prazo está perto do fim

Um dos ganhadores do primeiro sorteio do Nota Legal de 2025, realizado em 21 de maio, ainda não entrou em contato com a Secretaria de Economia do Distrito Federal para resgatar o prêmio de R$ 200 mil. Outros dois contemplados com R$ 100 mil cada também não informaram os dados bancários. O prazo para recebimento termina em 22 de agosto. Após essa data, os valores retornam ao Tesouro do DF.

Além deles, há outros prêmios ainda não resgatados: quatro contribuintes têm direito a R$ 10 mil; quatro a R$ 5 mil; 12 a R$ 1 mil; 152 a R$ 200; e 4.124 pessoas podem receber R$ 100. A Secretaria de Economia já pagou parte dos prêmios: os depósitos começaram em 4 de julho para clientes do BRB e no dia 7 para os demais bancos, totalizando R$ 2,4 milhões pagos. Ainda restam R$ 914,8 mil a serem liberados.

Ligações ignoradas

O caso do sortudo brasiliense lembra o da zeladora e promotora de vendas Izabel Azevedo. Ela ignorou as ligações e mensagens de números desconhecidos por 15 dias, até descobrir que estava entre as ganhadoras do sorteio do Nota Paraná — iniciativa semelhante à Nota Legal. Moradora de Curitiba, ela foi contemplada com um prêmio de R$ 100 mil, mas acreditava que as tentativas de contato eram golpe.

Desde o sorteio, realizado em 7 de julho, a equipe do programa tentou contatar Izabel por telefone, mensagens e até redes sociais. Diante da falta de resposta, a coordenadora do Nota Paraná, Marta Gambini, decidiu ir até a casa da ganhadora, na terça-feira (22/7) para entregar a notícia pessoalmente.

Segunda rodada de prêmios

O segundo sorteio do Nota Legal em 2025 está marcado para 18 de novembro, com premiação total de R$ 3,5 milhões, incluindo um prêmio principal de R$ 1 milhão. Participam consumidores que exigiram o CPF na nota fiscal entre 1º de novembro de 2024 e 30 de abril de 2025. Serão distribuídos 12,6 mil prêmios.

Para concorrer, o consumidor precisa estar cadastrado no programa e com a situação fiscal regularizada na Receita do DF até 9 de setembro, prazo-limite para parcelar débitos. O cadastro é feito pelo site oficial do programa. Cada cupom fiscal registrado gera um bilhete eletrônico numerado, com limite de 200 documentos por mês por participante.

O sorteio será baseado no concurso da Loteria Federal do dia 14 de novembro, operado pela Caixa Econômica Federal.

Créditos para abatimento

Mesmo quem não foi sorteado ainda pode aproveitar o Nota Legal. Os créditos acumulados poderão ser utilizados no início de 2026 para abater valores do IPTU e IPVA, mesmo que já vencidos — desde que os bens estejam em nome do participante.

O programa Nota Legal foi criado para incentivar a emissão de notas fiscais e combater a sonegação de impostos, promovendo a cidadania fiscal no Distrito Federal.