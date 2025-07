Previsão do tempo: DF segue com tempo seco e temperaturas amenas

Os dias seguem quentes e com baixa umidade relativa do ar no Distrito Federal. A temperatura mínima nesta quitna-feira (31/7), atingiu 9,8ºC no Gama e 11,4°C, na estação meteorológica do Plano Piloto. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), durante o dia, o calor volta com máximas chegando a 29ºC.

O clima no DF segue com características típicas do inverno, com noites e madrugadas mais frias, enquanto o ar seco predomina durante o dia, especialmente no período da tarde. De acordo com o meteorologista Olivio Bahia, do Inmet, em algumas regiões do DF, os índices de umidade podem ficar abaixo dos 20%, o que exige cuidados com a saúde.

"É preciso redobrar os cuidados com hidratação e evitar exposição ao sol ao longo do dia. Serão dias secos no DF, então é preciso reforçar a atenção", orientou o meteorologista. Ele exemplifica a situação mostrando a situação em Brazlândia. "O comportamento da umidade máxima hoje foi de 45% às 7 horas da manhã, ao longo do dia a umidade vai caindo, por isso é preciso que todos os cuidados sejam intensificados", conclui.