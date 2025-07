Dia do Orgasmo: menopausa pode ser o ápice da vida sexual. Saiba como

A menopausa, embora marque o fim do ciclo reprodutivo, está longe de significar o fim da vida sexual. Pelo contrário, para muitas mulheres, essa fase pode ser o início de uma nova jornada de descobertas, liberdade e autoconhecimento.

Nesta quinta-feira (31/7), Dia do Orgasmo, a sexóloga Stephanie Seitz, CMO da empresa INTT Cosméticos, explica como fazer do prazer uma construção contínua em todas as fases da vida. “Na menopausa, ele pode ser ainda mais intenso, porque a mulher está mais conectada às próprias vontades e menos presa às expectativas dos outros”, afirma.

Com as mudanças hormonais, é comum que surjam desafios como ressecamento vaginal, queda da libido e alterações de humor. No entanto, esses obstáculos não precisam ser o ponto final. Existem, atualmente, diversas soluções, como hidratantes íntimos, estimulantes sensoriais, terapias hormonais personalizadas e brinquedos eróticos, que podem auxiliar na exploração do corpo com mais leveza e curiosidade.

De acordo com a especialista, é essencial escutar o próprio corpo, respeitar os novos tempos e abrir espaço para o que realmente desperta desejo e conexão. “A sexualidade não tem idade, ela se transforma. E cada fase pode e deve ser vivida com presença, saúde e uma boa dose de ousadia”, ressalta Stephanie.

Orgasmos múltiplos na menopausa são possíveis?

Para Seitz, a chave para a mulher vivenciar orgasmos múltiplos durante a menopausa está no acolhimento, informação e na liberdade, permitindo que o prazer se reinvente. A sexóloga lista sete dicas que podem guiar nesta jornada:

1. Desejo não tem data de validade: O desejo se transforma, não desaparece. Abraçar o corpo em todas as fases da vida é fundamental.

2. Use lubrificantes e hidratantes íntimos: Durante a menopausa, esses produtos são aliados essenciais para garantir conforto e prazer.

3. Protagonize o clitóris: O clitóris é a chave para orgasmos mais intensos. Explore-o com variações de pressão, ritmo e movimento.

4. Respeite o tempo do seu corpo: Orgasmos múltiplos não acontecem na pressa. Respiração, toque e presença são fatores decisivos.

5. Explore novas formas de estímulo: Toque manual, oral, vibradores, sucção... não há regras, apenas possibilidades a serem descobertas.

6. Invista nas preliminares: Elas aumentam a excitação e preparam o corpo para vivenciar mais de um orgasmo com facilidade.

7. Converse com seu parceiro(a) e com você mesma: A comunicação é a chave para quebrar bloqueios e liberar o prazer.