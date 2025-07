Homem foragido há 26 anos por homicídio em Brazlândia é encontrado na Bahia

Um homem acusado de cometer um homicídio em Brazlândia, em 1999, foi encontrado em Utinga, no interior da Bahia. Como o acusado não havia sido encontrado pela Justiça, o processo ficou suspenso e o prazo prescricional também, conforme prevê a lei penal.

Após 26 anos, o caso pode seguir normalmente. O acusado não foi preso, pois conseguiu na Justiça o direito de responder em liberdade até o julgamento.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo as investigações, o carro usado pelo acusado foi localizado primeiro, mas não era ele dirigindo o veículo. O então procurado foi encontrado posteriormente. A operação foi uma ação conjunta entre a Seção de Capturas do Setor de Diligências do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) de Brazlândia, o Centro de Inteligência da Polícia Militar do DF (PMDF) e a Polícia Militar da Bahia (PMBA).

Saiba Mais Flipar Seriado ‘Chaves’: veja por onde andam os atores do programa que estão vivos