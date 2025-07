Fim de férias de Rollemberg: "Voando para assumir o mandato"

Diplomado como deputado federal no Ato da Mesa nº 209, de 29 de julho de 2025, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), o ex-governador Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) comemorou com publicação de vídeo de férias em Canoa Quebrada, antes de assumir cadeira na Câmara dos Deputados.

Na legenda, o parlamentar escreveu: “Voando de volta a Brasília para assumir o mandato de deputado federal”, em postagem no Instagram em que aparece em um voo de parapente. A convocação oficial aconteceu quarta-feira (30/7), e a cerimônia de posse deve acontecer após o recesso parlamentar, que encerra na sexta-feira (1º/8).

O ex-governador vai ocupar a cadeira que era de Gilvan Máximo (Republicanos-DF). Ele permanece no cargo até o fim do mandato, 31 de dezembro de 2026. Rollemberg assume o mandato após o Supremo Tribunal Federal (STF) mudar o entendimento sobre as chamadas “sobras eleitorais”, vagas no Congresso preenchidas pelos critérios de quociente eleitoral.

A nova decisão da Corte determina que todos os partidos participam da divisão das sobras a partir do pleito de 2022, o que ocasionou uma retotalizarção dos votos. Pela regra anterior, integravam a divisão apenas as legendas que atingissem 80% do quociente eleitoral e aos candidatos que atingissem 20%.

Em junho, Rollemberg anunciou que deixaria o cargo de secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), pasta comandada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), para assumir o posto no Legislativo.

Essa é a terceira vez que Rollemberg assume uma cadeira no Congresso Nacional. A primeira foi em 2007, quando foi eleito deputado federal. Em 2011, ele chegou ao Senado, cargo que deixou em 2014 para disputar o governo do DF. Foi governador por um mandato, quando foi vencido em 2018 pelo atual governador Ibaneis Rocha (MDB-DF).

Além do DF, três estados serão impactados pela mudança. A Amapá é a unidade da federação com mais mudanças: sai Goreth Sousa (PDT-AP) e entra Professora Marcivania (PCdoB-AP); sai Sílvia Waiãpi (PL-AP) e entra Paulo Lemos (PSol-AP); e sai Sonize Barbosa (PL-AP) para a entrada de André Abdon (PP-AP). No Tocantins, Lázaro Botelho (PP-TO) sai e entra Tiago Dimas (Pode-TO). Já em Rondônia, Rafael Fera (Pode-RO) ocupa a vaga antes ocupada por Lázaro Botelho (PP-TO).

