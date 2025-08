Mega-Sena: bolão feito no Conjunto Nacional acerta quina e fatura R$ 174 mil

Um bolão com 20 cotas, feito na casa lotérica do shopping Conjunto Nacional, acertou cinco dezenas do concurso 2895 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quinta-feira (31/7). Os sortudos vão faturar um prêmio de mais de R$ 174 mil.

O grupo fez um jogo de sete números e acertou cinco. Em todo país, 47 apostas bateram na trave e faturaram a quina.

No entanto, ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio principal, que estava em R$ 75 milhões, acumulou novamente. No próximo sorteio, no sábado (2/8), a bolada será no valor de R$ 85 milhões.

A Mega-Sena teve os seguintes números sorteados: 09-11-44-51-52-56.

Como jogar

Para apostar, é necessário escolher de seis a 15 dezenas por cartela. O jogo simples, com seis números, custa R$ 5. A probabilidade de ganhar com uma aposta de seis dezenas é de 1 em 50.063.860. Já em uma aposta com 15 números, as chances aumentam para 1 em 10.003 por cartela.