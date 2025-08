Detran multa 38 motoristas em fiscalização de uso indevido de vagas

Uma operação de fiscalização do Departamento de Trânsito (Detran-DF) com foco no uso indevido de vagas exclusivas para pessoas com deficiência e idosos resultou na autuação de 38 motoristas, na manhã desta quinta-feira (31/7), em Águas Claras.

Durante a fiscalização nas ruas 12 e 13 Norte, 60 vagas foram vistoriadas. Além das multas, quatro veículos foram removidos por estarem estacionados irregularmente, sem a credencial necessária para o uso das vagas especiais.

Um dos destaques da operação foi a descoberta de um veículo VW/Fox estacionado em uma vaga de pessoa com deficiência. Ao inspecionar o carro, os agentes verificaram que as placas não tinham registro no sistema do Detran-DF.

O veículo foi removido para o depósito e, após uma checagem mais detalhada, a polícia confirmou que se tratava de um carro clonado, com licenciamento vencido e uma restrição judicial. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil (PCDF), que irá investigar a clonagem e as outras irregularidades.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) classifica o estacionamento em vagas especiais sem a devida credencial como infração gravíssima. A multa é de R$ 293,47, além de sete pontos na CNH e a remoção do veículo.