Acusado de matar a avó e manter a mãe em cárcere é denunciado pelo MPDFT

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) denunciou um homem de 54 anos por maus-tratos que resultaram na morte da avó, de 99 anos, e mantiveram a mãe, de 75, em condições degradantes. A denúncia foi apresentada nesta quarta-feira (30/7), um dia após a prisão do acusado.

Segundo a 4ª Promotoria de Justiça de Defesa da Mulher, o homem, que era curador legal da avó, privou as duas idosas de cuidados básicos, como alimentação, medicamentos e higiene, desde pelo menos julho de 2024.

A investigação da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa, Orientação Sexual, ou contra a Pessoa Idosa ou com Deficiência (Decrin) revelou que a negligência foi a causa direta da morte da avó.

A idosa, que sofreu uma queda em casa e não recebeu socorro, foi encontrada com desidratação severa e infecção urinária. A mãe do acusado foi resgatada pela Polícia Militar em estado de desnutrição, desorientada e com ferimentos. Ela era mantida em um apartamento insalubre, com forte odor de urina e fezes.

O homem foi denunciado por maus-tratos, cárcere privado, omissão de socorro, apropriação de rendimentos e ameaça, todos no contexto de violência doméstica e familiar. O MPDFT também pediu uma indenização por danos morais e materiais às vítimas. O caso agora tramita no 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília.