Tempo seco e temperaturas altas marcam o começo de agosto

Agosto chegou e, com ele, se aproxima o momento de se despedir dos casacos grossos e gorros até o ano que vem. O primeiro dia do mês será de céu limpo e ensolarado, com mínima de 14ºC, registrado no Paranoá no início da manhã. As máximas variam entre 28º e 29°C durante o dia.

O alerta para a baixa umidade segue, informa a metereologista Dayse Moraes, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). "A umidade relativa do ar deve variar entre 25% e 30%, então os cuidados com hidratação e evitar exposição ao sol seguem valendo", afirma.

Para o final de semana, a previsão segue a mesma, com céu azul, sem nuvens e sem previsão de chuva.