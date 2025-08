Traficante mata por dívida de drogas: a dinâmica do crime em Taguatinga

Uma dívida de drogas é a principal suspeita de motivação do assassinato de Michael Nascimento Silva Peixoto, 37 anos, executado com um tiro na cabeça dentro de casa, na QND 8 de Taguatinga. Policiais civis da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte) chegaram ao encalço do autor dos disparos. O traficante, que já responde por um homicídio na Bahia, foi preso no Setor O, em Ceilândia.