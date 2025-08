PRF resgata 1.400 aves silvestres em condições de maus-tratos na BR-040

As aves silvestres foram resgatadas de gaiolas pequenas, sem alimento, ventilação ou água - (crédito: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou cerca de 1.400 aves silvestres que eram transportadas de forma ilegal e em situação de maus-tratos na BR-040, altura de Sete Lagoas (MG), na Região Central do estado, nessa quinta-feira (31/7). Os animais estavam debilitados ou mortos e seriam vendidos em feiras de Guarulhos, no estado paulista.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo a corporação, as aves estavam em gaiolas armazenadas em uma Fiat Fiorino, abordada pelos agentes no quilômetro 470 da rodovia. O carro tinha caixas de som com volume alto que chamaram a atenção dos agentes. Eles questionaram o motorista, de 30 anos, e ele confirmou que a carga era de aves silvestres.

Leia também: Cobra de 2 metros é encontrada dentro de berço de bebê



Conforme os registros, 30 aves já foram encontradas mortas. Vídeos compartilhados pela PRF mostram grandes quantidades de animais em pequenas gaiolas de madeira. Segundo a corporação, as aves estavam em gaiolas empilhadas, com ventilação insuficiente, sem acesso a água e alimentos.

Os animais também estavam sendo submetidos a condições de estresse com o som alto. De acordo com a PRF, o som das caixas ligadas aparentemente era usado para abafar o som das aves.

As aves vivas estavam debilitadas. Elas foram retiradas do carro e colocadas em um espaço sombreado e arejado. O condutor e o passageiro, de 49 anos, contaram que são do estado de São Paulo, compraram os animais em Montes Claros (MG) e pretendiam vendê-los em feiras na cidade de Guarulhos (SP).

Os dois assinaram um termo de compromisso para comparecimento à Justiça e a ocorrência foi registrada como crime de captura e comércio ilegal de fauna silvestre. Os animais foram encaminhados pelo Ibama ao Centro de Triagem de Animais Silvestres em Belo Horizonte e o veículo, encaminhado ao pátio da Polícia Civil em Sete Lagoas.