Homens que espancaram jovem até a morte são condenados

A Justiça do Distrito Federal condenou os dois acusados de espancar até a morte Samuel Lopes Alencar, 18 anos. O crime ocorreu em janeiro de 2024, quando o jovem foi atacado brutalmente ao sair de uma festa em Taguatinga Norte. A violência gerou forte comoção na época.

Divanildo Pereira Chaves e Igor Ferreira da Silva foram presos pelos policiais civis da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte). Igor chegou a ficar foragido por alguns meses, mas foi detido em julho de 2024. Em depoimento, um deles contou que a confusão teria começado por causa de uma bicicleta quebrada.

Câmeras do circuito interno de segurança de uma via registraram o espancamento. Samuel chegou a ser socorrido com vida, permaneceu internado em estado grave por quatro dias, mas não resistiu.

Julgamento

Divanildo e Igor foram julgados em 24 de julho. A Justiça fixou uma pena de 27 anos e 1 mês a Divanildo em regime inicial fechado. Igor recebeu 8 anos de reclusão e cumprirá no regime semiaberto.