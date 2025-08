Homem que atropelou crianças e mulheres na Estrutural foi preso em flagrante

Após se apresentar à 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural), o motorista que atropelou e feriu seis pessoas, entre elas quatro crianças, na noite de sábado (2/8), foi preso em flagrante e indiciado pelos crimes de lesão corporal culposa, evasão do local do acidente, omissão de socorro e falta de habilitação. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) informou que não foi instaurada fiança.

O condutor também foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) para exames toxicológicos, uma vez que se recusou a fazer o teste do bafômetro.

O caso ocorreu na Quadra 9 da Estrutural, quando o motorista atingiu pedestres na calçada de uma igreja. Entre as vítimas encaminhadas ao Hospital de Base, Hospital Regional da Asa Norte e de Taguatinga, estão: uma criança de 2 anos, com escoriações na cabeça; uma de 5 anos, com queimaduras de 2º grau no corpo; uma de 8, com ferimentos e dores na perna direita; uma de 9, com escoriações no braço; uma mulher de 27 anos, com dor no abdômen e na cervical; e outra mulher, de 37 anos, com suspeita de fatura no quadril.

Outras duas crianças, de 5 anos, foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com queimaduras. Uma outra criança e uma mulher se feriram, mas não precisaram ser levadas ao hospital.