Motorista atropela crianças e mulheres ao sair de igreja da Estrutural e foge

Um motorista atropelou e feriu seis pessoas — sendo quatro crianças — ao sair de uma igreja na Quadra 9 da Estrutural. O grave acidente ocorreu na noite deste sábado (2/8) e mobilizou nove viaturas do Corpo de Bombeiros. As vítimas foram levadas ao hospital com ferimentos em regiões do corpo e queimaduras de 1º e 2º grau. O condutor fugiu do local sem prestar socorro e apresentou-se à delegacia posteriormente.

Os atropelados são: uma criança de 2 anos, que apresentava escoriações na cabeça; uma de 5 anos, com queimaduras de 2º grau no corpo; uma de 8, com ferimentos e dores na perna direita; uma de 9, com escoriações no braço; uma mulher de 27 anos, com dor no abdômen e na cervical; e outra mulher, de 37 anos, com suspeita de fratura no quadril.

As vítimas foram encaminhadas ao Hospital de Base, para a Unidade de Queimados do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) e Hospital Regional de Taguatinga. O Correio apurou que outras duas crianças, de 5 anos, foram atendidas pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com queimaduras; e outra criança e uma mulher se feriram, mas não precisaram ser levadas ao hospital.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista rejeitou passar pelo teste do bafômetro, mas foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML). A dinâmica do acidente ainda é apurada pela polícia.