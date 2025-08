Homem que se passou por policial penal e roubou pedestre é preso

Com o suspeito foram apreendidos R$ 187,00 em espécia, um fone de ouvido e o distintitvo da Polícia Penal de Minas Gerais - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem usando uniforme e distintivo da Polícia Penal de Minas Gerais foi preso após roubar um pedestre no Setor Comercial Sul. Segundo a Polícia Militar (PMDF), a vítima acionou as equipes de segurança após ser roubada no local pelo criminoso que se passava por agente da lei.

Com o suspeito, localizado pelo Grupo Tático Operacional (GTOP) do 1º Batalhão da PMDF (Asa Sul), foram encontrados R$ 187 em espécie, um fone de ouvido e o distintivo da Polícia Penal de Minas Gerais, que foi apreendido.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O caso agora é investigado pela 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).