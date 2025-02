Pesquisa dá inicio ao projeto de revitalização do Setor Comercial Sul

Parte de um projeto estratégico para revitalizar o Setor Comercial Sul (SCS) será lançada, nesta quarta-feira (19/2), às 16h. É a pesquisa Pólo Criativo Tecnológico do SCS, uma iniciativa da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (Secti-DF) que busca impulsionar a economia local e transformar a região em um polo de inovação e criatividade.

O evento será realizado no auditório do SESC Presidente Dutra e contará com a presença de especialistas, gestores públicos e representantes do setor produtivo para debater o futuro da área. Podem participar do encontro, também, líderes empresariais; representantes do terceiro setor; profissionais atuantes na região e gestores públicos. Durante a discussão, serão apresentados os objetivos da pesquisa e as oportunidades de colaboração.

Inicialmente, o Governo do Distrito Federal (GDF) planeja mapear o cenário atual do Setor Comercial Sul, propor soluções urbanísticas e desenvolver uma plataforma para estruturar e implementar o Polo. O estudo para o projeto será feito por pesquisadores da Universidade Católica de Brasília (UCB), em parceria com especialistas da Universidade de Brasília (UnB)



Para o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF, Leonardo Reisman, a iniciativa é uma chance de resgatar o potencial do local. “Com essa pesquisa, damos o primeiro passo para transformar o Setor Comercial Sul em um polo vibrante de inovação, gerando oportunidades e impacto positivo para toda a cidade”, afirma.

Outro pilar da pesquisa é investir no crescimento sustentável da região, além de gerar empregos e criar um ambiente dinâmico e competitivo para novos negócios. Com o trabalho, será também proposto um modelo de governança e um plano de negócios para viabilizar a implantação do Polo, focando nas lideranças comunitárias e parcerias locais.