Feirantes têm até esta segunda-feira (4/8) para desocupar Feira do Guará

GDF manda desocupar Feira do Guará

Os feirantes que possuem bancas na Feira do Guará estão apreensivos. O motivo é a determinação de desocupação da feira por parte do Governo do Distrito Federal (GDF). No último dia 30 de julho, a Administração Regional do Guará enviou uma notificação à Associação dos Comerciantes e Feirantes da Feira do Guará (Ascofeg) determinando a desocupação integral do espaço em um período máximo de cinco dias corridos, prazo que se encerra nesta segunda-feira (4/8). A feira, que funciona de quarta a domingo, corre o risco de não abrir nesta semana.

O GDF reconheceu uma nova associação para ser entidade representativa da feira, a Associação dos Feirantes da Feira do Guará (Asfeg). De acordo com a notificação enviada pelo GDF, a não desocupação voluntária pode ser interpretada como resistência à ordem administrativa sujeitando a associação atual a 'medidas legais cabíveis'.

A razão da troca seria falta de prestações de contas, transparência e conflitos internos. No entanto, segundo a Ascofeg, todas as contas são aprovadas, registradas em cartório e reconhecidas pela justiça. A Ascofeg tem aproximadamente R$ 3,8 milhões em taxas atrasadas a receber e uma dívida de quase R$ 1,5 milhões, entre INSS e direitos trabalhistas. A associação alega que está sem gerente de feira e, por isso, os inadimplentes que não pagam as taxas devidas ficam sem punição, comprometendo o funcionamento da feira. Segundo a Ascofeg, a responsabilidade de indicação do gerente é do GDF.