Feira da Uva e do Vinho atrai multidão e exalta produção vitivinícola do DF

Planaltina recebe feira da uva e do vinho de 4 a 13 de agosto - (crédito: Divulgação: instagram feira da uva e do vinho)

Um evento que já se tornou tradição em Planaltina, a 5a Feira Nacional da Uva e do Vinho de Brasília registrou, em seu primeiro fim de semana, um público de cerca de 120 mil pessoas. A festa tem realização da Associação Cresce-DF, com apoio do Sicoob, Emater-DF, Administração Regional de Planaltina, Secretaria da Mulher, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Secretaria de Turismo, GDF, Banco BRB, Governo Federal, via Ministério da Agricultura e Pecuária, por meio da Superintendência de Agricultura e Pecuária do Distrito Federal (SFA-DF).

Divulgada pela organização, essa estimativa de público envolve tanto as pessoas que estiveram presentes ao longo do dia quanto aquelas que compareceram aos três shows da primeira semana, com Eduardo Costa, Claudia Leitte e Zezo Potiguar.

Nesta semana, os portões do Parque de Exposições de Planaltina reabrem já a partir desta quarta-feira (6/8), com a Quarta do Modão, com apresentação de Pedro Paulo & Matheus no palco do Salão da Gastronomia. Na quinta-feira (7/8), a grande e esperada atração é a banda Os Paralamas do Sucesso. Na sexta-feira, o cantor Dilsinho sobe ao palco. Sábado, a Bahia invade Planaltina, com Léo Santana. O encerramento da Feira fica por conta do romântico Leonardo (10/8).

A organização convida toda a população a comparecer e aproveitar tudo o que a Feira da Uva e do Vinho oferece. A entrada é grátis, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível.

Uva e vinho, os donos da festa

No coração do evento está o Empório da Uva e do Vinho, espaço que reúne grandes produtores artesanais da região e vinícolas de renome nacional e internacional. No local, mais do que comprar, o público pode degustar, conversar com os produtores e entender os processos por trás de cada rótulo.

A feira também é uma oportunidade rara para os amantes do vinho conhecerem e comprarem rótulos de várias partes do mundo. A Wine Day, por exemplo, trouxe ao evento mais de 30 rótulos oriundos da Argentina, Chile, Califórnia, Espanha, Austrália e até Paraúna (GO), com espumantes nacionais do Rio Grande do Sul.

A feira é também um movimento de valorização da agricultura familiar, da sustentabilidade e da produção orgânica. A presença de estandes como o Kero Mais, com iogurtes e queijos artesanais, ou da Mana do Cerrado, com mel e produtos apícolas, reforça o compromisso da Feira da Uva e do Vinho com o fortalecimento da economia local.

SERVIÇO

5ª FEIRA NACIONAL DA UVA E DO VINHO DE BRASÍLIA

Data: 6 a 10 (segunda semana) de agosto de 2025;

Horários: a partir das 16h durante os dias de semana; a partir das 10h aos finais de semana;

Local: Parque de Exposições de Planaltina;

Classificação: Livre (menores deverão estar acompanhados de um responsável);

Entrada: 1kg de alimento não perecível.

PROGRAMAÇÃO PRINCIPAL

Segunda semana (agosto)

Dia 06 - Noite do Modão, com Pedro Paulo & Matheus (Palco Salão da Gastronomia)

Dia 07 - Os Paralamas do Sucesso

Dia 08 - Dilsinho

Dia 09 - Leo Santana

Dia 10 - Leonardo

PROIBIDA A ENTRADA COM:

- Armas de fogo ou armas brancas (facas, canivetes, soco inglês etc.);

- Substâncias ilícitas e entorpecentes;

- Bebidas alcoólicas, caixas térmicas ou cooler (bebidas e alimentos serão vendidos no local);

- Garrafas de vidro, latas ou qualquer tipo de recipiente rígido;

- Objetos pontiagudos ou cortantes (tesouras, estiletes, guarda-chuvas pontiagudos etc.;

- Fogos de artifício ou explosivos.