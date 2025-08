Morre, aos 96 anos, o embaixador Guy Brandão

Faleceu neste sábado (3/8), em Brasília, o embaixador Guy Marie de Castro Brandão, aos 96 anos. Diplomata de carreira, ele teve uma trajetória marcada por dedicação ao serviço público e forte atuação na política externa brasileira. A causa da morte não foi divulgada.

Durante o governo do presidente João Figueiredo (1979-1985), foi porta-voz do ministro das Relações Exteriores, Azeredo da Silveira, e conduziu a comunicação do Itamaraty durante a abertura política do regime militar.

Ao longo da carreira, representou o Brasil como embaixador no Equador, no Senegal e na Bulgária, fortalecendo os laços com os países onde atuou. Também foi presidente da ADB Sindical (Associação dos Diplomatas Brasileiros), entre 2011 e 2014, e defendeu os direitos dos colegas de carreira.

Guy Brandão era o decano do corpo diplomático e, após se aposentar, escolheu viver com a família em Brasília. Ele deixa esposa, dois filhos e três netos.

O velório será realizado neste domingo (4/8), às 15h, na Capela 4 do Cemitério Campo da Esperança, localizado na Asa Sul.

A Diretoria da ADB Sindical presta sua homenagem e expressa os mais sinceros sentimentos aos familiares, amigos e colegas de profissão.