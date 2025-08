Assaltante que matou diarista com tiro na testa é preso 7 anos após crime

Crime ocorreu no Itapoã - (crédito: PCDF/Divulgação)

Policiais civis da Seção de Polícia Comunitária (SPCOM) da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) prenderam, nesta terça-feira (5/8), um homem acusado de assassinar uma diarista de 40 anos durante um roubo, na Avenida Comercial do Itapoã.

O crime ocorreu em 3 de dezembro de 2018 e a vítima era Aparecida Pereira da Silva. Segundo as investigações, a diarista estava em um bar na companhia de um casal e um homem. Quando saíram, perceberam que o carro estava sem gasolina. Um dos homens pegou uma carona para ir ao posto. Enquanto um casal esperava do lado de fora, Aparecida permaneceu no carro.

Nesse momento, três homens se aproximaram do veículo e anunciaram o assalto. A diarista reagiu e levou um tiro na testa. O trio fugiu à pé, e o menor foi detido horas depois. Um dos autores, maior de idade, foi preso dias depois, enquanto o terceiro estava foragido. O criminoso se escondeu por sete anos no interior da Bahia, mas retornou para Brasília e foi capturado no Itapoã.