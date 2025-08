PM apreende skunk e rádios comunicadores em casa de traficantes no DF

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu 11kg de skunk e 2kg de maconha dentro de uma casa, na Quadra 508 do Recanto das Emas, nesta terça-feira (5/8). Três pessoas foram presas em flagrante.

A ação contou com dois grupos operacionais da PM e da Cavalaria. Os suspeitos, com histórico criminal por tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de armas, foram encontrados com rádios comunicadores, balanças de precisão e outros materiais usados para a comercialização das drogas. As drogas e itens apreendidos causaram um prejuízo estimado de R$ 224 mil.

Os presos foram encaminhados à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) para a formalização do flagrante.