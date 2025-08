Campeonato Brasileiro de Futebol Digital na Expo Brasília

A partir de desta quinta-feira (7/8), Brasília será palco do Campeonato Brasileiro de Futebol Digital (CBFD) 2025, promovido pela Confederação Brasileira de Games e Robótica (CBGR). A competição vai até domingo (10/8), no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade - Expo Brasília, com entrada gratuita e expectativa de receber mais de 10 mil pessoas.

Além da competição nacional, que reúne 192 jogadores finalistas, de 20 estados brasileiros, o evento integra o Game Park Experience, iniciativa voltada à democratização da cultura digital por meio de experiências formativas, como torneios, concursos criativos, painéis temáticos, quizzes educativos e conteúdo ao vivo com influenciadores, dubladores e artistas.

"Conseguimos apoio da Secretaria de Esporte e Lazer e viemos com uma estrutura maior do que nas outras edições. A expectativa é muito boa, já é um sucesso", afirma o presidente da CBGR, Edivaldo dos Santos Júnior. O CBFD é realizado desde 2006.

Entre os nomes confirmados na programação, estão Rato Borrachudo, Muca Muriçoca, Ricardo Juarez (voz de Kratos em God of War), Lipe Volpato (voz de Atreus em God of War: Ragnarök), Larumy, Caracol Raivoso e Wenes Soares, com atividades que prometem dialogar diretamente com o público jovem e familiar.

Além do game

Com mais de R$ 50 mil em prêmios, o evento promove não só a competitividade nos eSports, mas também a cidadania digital e a invclusão social. Ao todo, serão disputadas 10 modalidades de jogos, como Valorant, CS2, Free Fire, EA FC 25 e Just Dance.

A iniciativa conta com atividades direcionadas a crianças e adolescentes da rede pública do DF, que participarão por meio de caravanas organizadas em parceria com Centros Olímpicos e instituições sociais. Nesta quinta e sexta-feira (8/8), cerca de 700 jovens devem passar pelo evento.

A programação inclui ações como oficinas de conteúdo, concursos de cosplay e K-pop, rodas de conversa com criadores e presença de influenciadores e comunicadores comprometidos com pautas como inclusão, diversidade, sustentabilidade e cidadania digital. A entrada gratuita. Os ingressos devem ser retirados pelo site cbgr.com.br.