Ceilândia recebe ação gratuita de bem-estar e saúde mental

Nos próximos dias, os moradores do Setor O receberão uma ação que promove o bem-estar, a saúde mental e o fortalecimento comunitário. A 14ª edição do projeto Cuide-se +, realizado pela Secretaria de Atendimento à Comunidade do Distrito Federal (SEAC), acontecerá no próximo sábado (9/8), das 9h às 13h, no Parque Urbano do Setor O.

O projeto foi criado em 2023 e já realizou mais de 4 mil atendimentos em diversas regiões administrativas do DF. As ações realizadas, em sua maioria em parques ecológicos, ampliam o acesso da população a práticas de autocuidado, acolhimento e escuta ativa.



As atividades ofertadas são ministradas por profissionais, e incluem reiki, auriculoterapia, yoga, automassagem, meditação, massoterapia, tai chi chuan, técnicas de redução de estresse (TRE), terapia comunitária integrativa (TCI), práticas de autocuidado, acolhimento infantil e psicológico, calendário básico de vacinação e testagem rápida para IST (hepatite B, hepatite C, sífilis e HIV).



O evento é gratuito para toda a comunidade. Mais informações no site www.seac.df.gov.br.



